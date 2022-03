Steirer-Weltcup: So rasant geht‘s beim Skicross zu

Steilkurven, Sprünge, Wellen und viel Geschwindigkeit - all das fasziniert Skicrosserin Katrin Ofner an ihrem Sport, seit sie 15 Jahre alt ist. „Ich bin als Kind schon immer gern gesprungen, wollte den ‘Schanzenrekord‘ aufstellen. Und ich war in jeder Waldbahn unterwegs“, lacht die 32-jährige Kobenzerin. „Am meisten Spaß macht es, die Geschwindigkeit, die ich habe, richtig einzuschätzen und die Elemente am Kurs zu treffen. Dann merkst du, wie es dahingeht...“ Klingt allein auf der Strecke schon wie eine große Herausforderung, „aber zu viert ist es dann das i-Tüpfelchen!“