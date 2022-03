Von Brand über die Hängebrücke nach Burgstein

Talort: Längenfeld/Dorf (1180 m) im Ötztal

Ausgangspunkt: Gratisparkplatz neben dem Bach unterhalb des „Alten Spritzenhauses“ in Längenfeld/Dorf; vor der Brücke vor der Pfarrkirche beim „Alten Spritzenhaus“ von der Hauptstraße rechts hinunter fahren

Strecke: (kaum frequentierte) Fahrstraße, Steig, betreuter Winterwanderweg

Rodeln: nein

Voraussetzung: Grundmaß an Ausdauer und Schwindelfreiheit

Kinder: ab dem Babyalter

Ausrüstung: festes Schuhwerk, Stöcke (evt. Grödel bei Eis)

Einkehrmöglichkeit: Jausenstation Brandalm (1385 m), Mittwoch bis Sonntag geöffnet, Tel.: 05253/5283; in Burgstein

Öffis: Linienbus aus dem Inntal nach Längenfeld; Busfahrt von der Haltestelle Runhof bis fast direkt zum Ausgangspunkt als Alternative zu Talwanderung retour

Höhenunterschied: ca. 250 Höhenmeter in Auf- bzw. Abstieg (gesamte Rundwanderung)

Länge: ca. 9 Kilometer (gesamte Runde)

Gehzeit: ca. 2 3/4 Stunden (gesamte Runde); ca. 40 Minuten Parkplatz - Brand; ca. 50 Minuten Brand - Burgstein; ca. 1 1/4 Stunden Burgstein - Parkplatz)