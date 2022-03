Ukraine-Krieg: Klinik nimmt krebskranke Kinder auf

„Bei dem ganzen Leid, das vor allem auch die Kinder aufgrund des Ukraine-Krieges erfahren, war es mir ein Herzensanliegen, mich dafür einzusetzen, dass wir damit zumindest ein kleines, aber doch sichtbares Zeichen der Solidarität setzen und die so wichtige medizinische Behandlungen für die Kinder fortsetzen“, so Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) in einer Aussendung.