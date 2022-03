Omikron-Varianten schlagen in NÖ häufig doppelt zu

Nur ein Blick in die Spitäler reicht, um zu erkennen, dass die Omikron-Variante nicht so harmlos ist, wie viele das wohl gerne hätten. Rund 500 Patienten müssen wegen der Schwere ihrer Erkrankungen derzeit in den Kliniken behandelt werden. Auch ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit den Omikron-Typen BA.2 und BA.1 bereitet den Behörden aktuell Sorgen. Häufig stecken sich Landsleute zweimal binnen weniger Wochen an.