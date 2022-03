„Selten so froh, dass ein Rennen vorbei ist“

Vor allem der vorletzte Renntag dürfte dem 35-Jährigen einiges an Kraft gekostet haben. Da er am Mittwoch als Erster gestartet war, musste Walkner einiges an Navigationsarbeit leisten. „Ich merke jeden einzelnen Muskel, das hatte ich noch nie“, meinte der KTM-Pilot. Und fügte an: „Deshalb heißt es wohl auch Rennfahren.“