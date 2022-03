Raubüberfall im Innsbrucker Drogenmilieu geklärt

Der 56-jährige hatte sich mit einer unbekannten männlichen Person in eine Tiefgarage in der An-der-Lan-Straße begeben, um von dieser Suchtmittel zu erwerben. Dabei hat er zwei weitere Personen - offensichtlich Begleiter der Verkäufers - bemerkt, die ihnen in die Garage folgten. Nachdem der Österreicher einen niederen dreistelligen Eurobetrag aus seiner Jackentasche heraus geholt hat, ist ihm dieser von einem der drei Burschen aus der Hand gerissen worden.