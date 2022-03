Juniors mit dem Rücken zur Wand

Das erste Spiel ist schon vergessen, wir konzentrieren uns auf das nächste Match“, lag der Fokus nach Spiel eins bei Salzburgs Triplepacker Philipp Wimmer bereits auf der nächsten Partie in den AHL-Pre-Play-offs (best of three) zwischen den Juniors und den Zellern. In diesem stehen Salzburgs Youngsters heute (19.30) in Zell mit dem Rücken zur Wand.