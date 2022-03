Schnelles Job-Date in der ShoppingCity Seiersberg

Auf der Suche nach einem neuen Job? Dann auf zum schnellen Job-Date in die ShoppingCity Seiersberg. Am 18. und 19. März laden das größte Einkaufszentrum im Süden Österreichs und ausgewählte Shops sowie auch externe Anbieter - von Billa Plus über Only und Primark bis Vapiano, Simple Barber Shop und die Holding Graz, die dringend Fahrpersonal sucht - zu lockeren Bewerbungsgesprächen.