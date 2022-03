Behörde prüft Antrag auf Bürgerbefragung

Entscheidet die Hauptwahlbehörde, dass der Antrag rechtlich korrekt ist, legt der Hauptwahlleiter der Behörde die Unterstützungserklärungen zu einem ersten Augenschein vor. Diese werden dann üblicherweise dem Einwohner- und Standesamt zur detaillierten Vorprüfung übergeben. In zwei bis drei Wochen liegt das Ergebnis vor. Genau geprüft wird, ob Name, Geburtsdatum und Adresse richtig und vollständig ausgefüllt sind. Und ob die Person am Tag der Unterschriftsleistung in der Stadt Salzburg wahlberechtigt war (auch EU-Bürger:innen).