Grabkerzen sorgten für Balkonbrand in Innsbruck

Kurz nach 15.30 Uhr heulten in Innsbruck die Sirenen. „Bei einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus ist es zu einem Balkonbrand gekommen“, hieß es seitens der Exekutive. Der 59-jährige Wohnungsbesitzer hatte auf dem Balkon Grabkerzen angezündet und dann die Wohnung verlassen. Eine abbrennende Kerze setzte Teile des Fensters in Brand, fiel zu Boden und entzündete schließlich auch den Teppich. „Dies hatte dann auch die Ausdehnung des Brandes auf die Hausfassade zur Folge“, erklärt die Exekutive. An einer anderen Stelle am Balkon kam es noch zu einer Selbstentzündung von dort gelagerter Wäsche.