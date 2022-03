Frauen in Salzburgs Gemeinden kaum gleichgestellt

Die Stadt Salzburg steht im Bundesland in Sachen Gleichberechtigung noch am besten da. Gleich danach folgen die Tennengauer Gemeinden Oberalm, Kuchl und Bad Vigaun. Am wenigsten gleichgestellt sind die Frauen im Lungau. Aber auch im nördlichen Flachgau, Oberpinzgau und Teilen des Pongaus steht es schlecht um die Chancengleichheit. Etwas besser ist es in den Grenzregionen.