VCÖ-Studie: Tirols Frauen leben klimafreundlicher

Potenzial bei Männer und Frauen hoch

Das Potenzial, dass mehr Erledigungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht werden, ist in Tirol sowohl bei Männern als auch bei Frauen hoch. Viele Autofahrten sind kurz und in Radfahrdistanz oder sogar fußläufig. Eine geh- und radfahrfreundliche Verkehrsplanung in Gemeinden und Städten sowie mehr Geh- und Radwege etwa zwischen Siedlungen und dem nächstgelegenen Ort, ermöglicht es Frauen und Männern und auch Kindern mehr kurze Strecken bewegungsaktiv zurückzulegen, betont der VCÖ. Zudem wird damit die Nahversorgung im Ort gestärkt.