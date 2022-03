Herrin über Baustellen in Tirol und Vorarlberg

Krone: Was reizt Sie an der Baubranche?

Elisabeth Mair: Für mich vereint das Bauwesen viele Wissenschaften. Mich fasziniert es, den Entstehungsprozess von der Stunde Null bis zum fertigen Projekt mitzugestalten. Ich schätze auch das Miteinander und die Menschlichkeit auf der Baustelle. Und da mir das Interesse für den Bau durch den Vater in die Wiege gelegt wurde, kann ich in der Position als Regionalleiterin genau das machen, was mich begeistert und mich fordert.