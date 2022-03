„Ich wünsche mir, dass meine Familie überlebt“

Medien haben so eine wichtige Rolle. Als wir erzählt haben, dass uns die Russen vertrieben haben, hat uns damals keiner geglaubt. Menschen, mit denen ich zur Schule, Uni oder zur Arbeit gegangen bin, haben gesagt, dass die Russen nur zum Beschützen da sind - das Gleiche, was die russischen Medien jetzt behaupten. Ich bin mein ganzes Leben lang Migrantin. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Aber seit 2014, seit Beginn des Krieges in der Ukraine, denkt man in der Ukraine anders.