Helfer bieten sicheres Zuhause fernab des Krieges

Hans Fromwald vom Hubertushof und Gerald Prinzhorn, Chef der Baumit-Beteiligungen, sind schon lange befreundet. So war es für den Wirt aus Bad Fischau-Brunn auch klar, dass er bei der Erstunterbringung von Flüchtlingen hilft. Sie alle kommen über den Baustoffhersteller Baumit mit Sitz in Waldegg, der ein Werk in der Ukraine betreibt. Geholfen wird den Mitarbeitern sowie deren Angehörigen. Bis jetzt sind 20 von ihnen angekommen, in den nächsten Tagen werden weitere 20 erwartet. „Insgesamt werden es wohl zwischen 200 und 300 Frauen und Kinder, um die wir uns kümmern müssen“, so Prinzhorn. Vorrangig in Österreich, aber auch in anderen Ländern.