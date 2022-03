Die Salzburger sind jetzt wieder in Feierlaune

Auffällig: Samstagabend strömten noch deutlich mehr Partywütige in die Lokale als am Freitag. Vor der beliebten Nacht-Disco City Beats in der Griesgasse war die Schlange besonders lang. In anderen Salzburger Nachtlokalen hielt sich der Andrang jedoch in Grenzen. „So einen Abend wie von Samstag auf Sonntag gibt es nur drei-, viermal im Jahr. Wir sind sehr zufrieden“, erklärte City Beats-Chef Franz Busta. Ähnliches Bild am Land: Bekannte Party-Adressen wie das Johnnys in Oberndorf, die Mondsee-Alm in Mondsee oder die Baumbar in Kaprun wurden von Dutzenden Feiernden regelrecht gestürmt.