Innsbruck: Mädchen geriet auf Bahnhof unter Zug

Schreckliche Szenen am Sonntagmorgen am Innsbrucker Westbahnhof! Beim Versuch, einen Zug am Westbahnhof in Innsbruck zu erwischen, kam eine 17-Jährige zu Sturz und geriet unter den Waggon. Sie wurde im Bereich der linken Hand und des rechten Fußes überrollt und verletzte sich dabei schwer.