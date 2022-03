89-Jährige als Opfer eines Sex-Täters

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr in der Wagner-Biro-Straße 78/Kreuzungsbereich Dreierschützengasse. Dort war die Grazerin zu Fuß unterwegs als sie auf den Täter traf. Beim Versuch der Frau intim näher zu kommen, machte diese lautstark auf sich aufmerksam und flüchtete. Der Unbekannte folgte seinem Opfer. Er gab jedoch (offensichtlich aufgrund der Hilfeschreie) kurz vor der Dreierschützengasse auf. In diesem Bereich traf die 89-Jährige auf einen Zeitungszusteller. Dieser kam zu diesem Zeitpunkt aus einem Hauseingang in der Dreierschützengasse und könnte Hinweise zum Täter liefern.