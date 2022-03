Stand unter Drogen: Radler attackierte Polizisten

Gegen 16.30 Uhr hielten die Polizisten den Radfahrer an, weil er in einer Einbahnstraße in die falsche Richtung gefahren war. „Der Mann konnte sich nicht ausweisen und wies starke Symptome einer Drogenbeeinträchtigung auf. Zudem hatte er ein Behältnis mit Cannabis-Resten dabei und versuchte sich der Festnahme zu widersetzen“, berichtete die Exekutive.