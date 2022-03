Lkw umgekippt: Lenker (45) starb im Krankenhaus

Der Unfall hatte sich am 4. Februar um die Mittagszeit ereignet. Der 45-Jährige war mit seinem Transporter in Pflach auf der Fernpassstraße unterwegs, als der Lkw kurz nach einer Kurve aus unbekannter Ursache plötzlich umkippte. Ein Zeuge setzte damals sofort die Rettungskette in Gang.