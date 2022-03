Ein echter Geheimtipp: Pulvriger Rodelspaß im März

Überragender Ausblick

Die Strecke leitet später auf eine Lichtung mit einem stattlichen Almgebäude, wo allerdings nicht eingekehrt werden kann. In einer Schleife geht es in sonniger Lage um das Haus herum, gleich danach befindet sich eine kleine Vereinshütte (auch keine Einkehrmöglichkeit) und damit das obere Ende der Bahn (rund 1600 m). Der Blick ins Inntal, zu den Tuxer Bergen, in die Stubaier Alpen und zum Karwendel verdient die Bezeichnung „überragend“.