Kletterunfall in Tirol: Frau stürzte acht Meter ab

Zu dem Unglück kam es laut Polizei gegen 16 Uhr. Zusammen mit einem 30-jährigen Einheimischen kletterte die 24-Jährige in der Martinswand in Zirl die Route 780. Offenbar machte die Italienerin beim Abseilen dann einen Fehler, der fatale Folgen hatte. „Aufgrund eines fehlenden Knotens am Seilende durchfuhr das Seil das Sicherungsgerät.“