Einsatzbilanz 2021: Rekord für die NÖ-Feuerwehren

365 Tage im Jahr stehen die heimischen Florianis zum Schutz der Bevölkerung im Einsatz. Vergangenes Jahr rückte man 75.035-mal aus und arbeitete dabei eine neue Rekordzahl in Sachen Freiwilligenstunden ab. „Wir haben im In- und Ausland hervorragende Leistungen gezeigt“, so Feuerwehrchef Didi Fahrafellner.