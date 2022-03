Auch steirische Unis zeigen sich gelb-blau

Bereits in der vergangenen Woche unterstützte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) einen offenen Brief russischer Wissenschafter gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Donnerstag teilten sie mit, mindestens 25 zusätzliche Forschungsaufenthalte an heimischen Einrichtungen für ukrainische Wissenschafter auszuschreiben.