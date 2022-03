Apotheker-Chef: Kaliumjodid-Tabletten ausverkauft

Putin bringt seine Atomwaffen in Stellung, die Russen nehmen Tschernobyl ein: All diese Meldungen aus dem Krieg in der Ukraine haben die Angst vor einem Atom-Unfall - oder noch schlimmer: Angriff - wieder auferstehen lassen. Derzeit sind Tabletten für Erwachsene in der ganzen Steiermark ausverkauft, weil sich die Leute damit eingedeckt haben, sagt Apothekerkammer-Chef Gerhard Kobinger. Und er warnt: „Über 40-Jährige sollen die Tabletten soweiso nicht nehmen. Ihre Schilddrüse ist bereits gesättigt, die Tabletten bringen nichts.“