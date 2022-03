„Zu hohe Kosten für Corona-Impfung in den Bussen!“

„Bitte alle aussteigen“, könnte es bald in den sechs NÖ-Impfbussen heißen. Denn obwohl die Corona-Fallzahlen am Mittwoch mit 8540 Ansteckungen ihren zweithöchsten Wert erreichten, sinkt die Nachfrage an den Covid-Impfungen weiter. Das wirkt sich auf die Kosten bestehender Angebote aus. 3840 Euro an Personalkosten pro Bus (Fahrer exklusive) werden laut den Neos täglich fällig. Hochgerechnet auf die Zahl jener Personen, die sich im Bus immunisieren lassen, „kostet“ eine Impfung im Bus den Steuerzahler aktuell bis zu 219 Euro.