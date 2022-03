Krieg in der Ukraine: Zwei Fußballer getötet

„Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Teamkollegen der jungen ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21) und Dmytro Martynenko (25), die ersten gemeldeten Verluste des Fußballs in diesem Krieg. Mögen beide in Frieden ruhen“, schreibt die FIFPro in den sozialen Medien.