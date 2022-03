120 offene Ferialjobs beim Land Steiermark

Insgesamt stehen 120 Stellen in der Verwaltung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung sowie in den Bezirkshauptmannschaften zur Verfügung. „Das Land Steiermark nimmt seine Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber des Landes sehr ernst und stellt auch in diesem Jahr ein umfassendes Angebot an Ferialjobs bereit. Ich freue mich auf viele motivierte junge Menschen, die die Landesverwaltung für jeweils rund ein Monat unterstützen werden und dabei viele wertvolle Erfahrungen sammeln können“, lädt Personallandesrat Christopher Drexler zu zahlreichen Bewerbungen ein.