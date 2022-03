Entsorgte Asche löste Brand eines Hauses aus

Gegen 10.45 Uhr nahm eine Pkw-Lenkerin einen Brand an der Außenmauer eines Einfamilienhauses wahr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Hausbesitzer waren zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuberg an der Mürz, Frein an der Mürz, Mürzsteg, Krampen, Kapellen an der Mürz und Altenberg an der Rax sowie die Betriebsfeuerwehr Kindberg standen mit insgesamt 48 Kräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten den Brand, welcher mittlerweile auf das Dach und den angeschlossenen Balkon übergegriffen hatte, unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf den Innenbereich und die Wohnräume konnte verhindert werden. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.