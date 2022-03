Salzburger horten Jodtabletten

Für den Ernstfall stehen in ganz Österreich genügend Kaliumjodid-Tabletten zur Verfügung. Kindergärten und Schulen haben grundsätzlich stets einen Vorrat. In zentralen Lagern liegen unzählige weitere Tabletten bereit. Diese gibt man im Notfall an die Bevölkerung ab – selbstredend vollkommen kostenlos.