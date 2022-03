Nach Corona folgt der Kampf gegen das Saisonende

Die Graz99ers steigen am Mittwoch in Znaim als Underdog ins Pre-Play-off ein - der Siebente bis Zehnte spielen um die letzten zwei Tickets für das Viertelfinale in der Eishockey-Liga. Die Vorbereitung ist alles andere als gut, geht‘s schief, ist die Saison vorzeitig vorbei. Trotz Corona-Cluster denkt 99ers-Routinier Michael Schiechl gegen die Tschechen aber nicht ans Aufgeben.