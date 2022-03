Requiem für den Frieden in der Ukraine

Mit Mozarts Opus ultimum wird die pittoreske Kirche in Götzens am Samstag ab 20 Uhr (Einlass 19.45 Uhr) dem traurigen Anlass entsprechend in eine düstere Stimmung getaucht. Trotzdem werde auch das Hoffnungsvolle aus Mozarts Requiem deutlich herausklingen, betont Dirigent Wolfgang Kostner. „Es wäre ein Leichtes, bestehende professionelle Ensembles zu rekrutieren. Wenn aber zahlreiche einzelne hochkarätige Künstler in kürzester Zeit – noch dazu unentgeltlich – zusammengeführt werden können, zeugt das vom zwingenden Bedürfnis, mehr als einen empathischen Beitrag leisten zu wollen“, streut Kostner den Mitwirkenden Rosen.