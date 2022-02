Flex-Arbeiten führte in Innsbruck zu Glimmbrand

Gegen 10.15 Uhr führten zwei Bauarbeiter, ein 53-jähriger und ein 43-jähriger Österreicher, in Innsbruck mit einer Flex an einer Metallleiste im Bereich einer Eingangstür Arbeiten durch. Dabei dürfte es zu einer Funkenbildung gekommen sein. „Der hölzerne Bereich zwischen Wand und Fassade wurde dabei durch Funken getroffen, was zu einer Rauchentwicklung führte“, heißt es seitens der Polizei. Eine geringe Menge Rauch drang dabei in den Innenbereich des anliegenden Nachbargebäudes ein.