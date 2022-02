Die Faschingszeit ist für Tiere oft sehr belastend

Weihnachten und Silvester liegen gerade erst hinter uns und schon befinden wir uns wieder mitten drin in der „fünften Jahreszeit“ - dem Fasching. Eine Jahreszeit die in Österreich gerne, wenn auch regional bedingt, völlig unterschiedlich zelebriert wird. Aufgrund der Pandemie sind große Feierlichkeiten zwar noch eher selten und Bälle abgesagt, aber die Feierei verlagert sich bei vielen Menschen ins Private. Wer davon nicht so begeistert ist: Viele unserer Haustiere.