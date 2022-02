Steirischer Spitalsbetreiber stellt sich neu auf

Die kollegiale Führungsstruktur in den einzelnen Spitalsstandorten bzw. -Verbänden mit einer ärztlichen Direktion, einer Pflegedirektion und einer Betriebsdirektion soll sich künftig auch in der Kages-Managementstruktur widerspiegeln. Aus 16 Organisationseinheiten werden in der Zentrale in Graz nun fünf Direktionen (Medizinische-, Pflege-, Finanz & Controlling-, Human Ressources & Recht- sowie IT & Technik-Direktion). Die Pflegeleitung arbeitet künftig also auf Augenhöhe mit der ärztlichen Leitung. Ab April startet die Ausschreibung für diese zweite Führungsebene - angesprochen sollen damit interne und auch externe Bewerber werden. Die Bestellung der neuen Direktoren soll jedenfalls vor dem Sommer erfolgen.