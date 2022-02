930 Täter mussten seit Herbst zum Anti-Gewalt-Kurs

Großteil der Täter zeigt Reue

Klient M. ist einer dieser Betroffenen. Er musste die Beratung absolvieren, nachdem er in einem Streit die Ehefrau gestoßen und bedroht hat: „Anfangs dachte ich mir, ich gehe hin und erzähle denen, was sie hören wollen oder sage einfach zu allem ja. Ich habe mich auch geschämt, freiwillig wäre ich sicher nicht gekommen.“ Nach den Gesprächen zeigt er sich aber geläutert: „Ich sehe, was ich angerichtet habe. Ändern muss ich mich hier auf jeden Fall.“