Von der großen Bühne zurück zum Traditionshandwerk

Bernadette Baldauf hat schon in vielen Berufen gearbeitet. Zu ihrer wirklichen Berufung ist sie aber eher auf Umwegen gelangt. Der Staatsoper in Wien hat sie für ihre eigene Schuhmanufaktur im malerischen Kleinarl den Rücken gekehrt. Dort fertigt sie nun Damen- und Herrenschuhe nach Maß und mit höchster Qualität an.