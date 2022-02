Wirtschaftsgebäude-Brand: Ziegen starben im Feuer

Ein Kurzschuss oder Kabelbrand an einer Stromleitung dürfte schuld an einem Brand in der Nacht auf Samstag in St. Ilgen in der Steiermark gewesen sein: Obwohl der Sohn des Pächters (21) noch mit Kübeln voller Wasser zu löschen versuchte und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte, konnte das Wirtschaftsgebäude nicht mehr gerettet werden. Zwei Ziegen starben darin.