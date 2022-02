Sturm: Dante ist jetzt schon 2,5 Millionen wert

Sturms Andreas Schicker hat seinen Job von der Pike auf gelernt. Während seiner Ära in Wr. Neustadt war der Obersteirer auf dem Papier zwar Sportdirektor des damaligen Zweitligisten, doch im Grunde war er Mädchen für alles. Und daher stand Schicker an einem grauen Wintertag 2018 am Wiener Westbahnhof, um Youba Diarra in Empfang zu nehmen, der kurz davor bei Salzburg unterschrieben hatte.