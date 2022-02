Anzeige nach Fehlalarm in der Shopping City Süd

Gegen 1.40 Uhr brach am Donnerstag in Vösendorf ein Großalarm los. Mittels Sirene wurden die Florianis zur Einsatzzentrale beordert, sie sollten mit weiteren Kräften aus dem Bezirk Mödling einen Löschangriff auf die Shopping City Süd durchführen. Doch die Alarmierung stellte sich als böser „Scherz“ dar. Ein augenscheinlich betrunkener und verwirrter 44-Jähriger aus der Region hatte die Alarmierung verursacht und wurde von der ebenfalls angerückten Polizei rasch ausfindig gemacht: „Der Verdächtige hat sich freiwillig in die Psychiatrie begeben und wird nun wegen des Missbrauchs von Notzeichen angezeigt“, so ein Ermittler.