Sagenhafte Wanderung auf den Teufelstein

Beim Abstieg halten wir uns im Gipfelbereich in Richtung „Auf der Schanz“ und kommen zu einer aussichtsreichen Wiesenfläche. Bei einem Durchgang gehen wir links bergab und achten auf die grün-weißen Markierungen an den Bäumen. Wir gehen am Wegpunkt Höhe-Kote (1415 m) vorbei und weiter bergab, bis wir die Piste oberhalb des Alpengasthofes Schanz erreichen.