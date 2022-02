Vom Koppeneck über Mieders hinüber zur Waldrast

Gemütlicher Beginn

Es geht zunächst im Bann der Serles ein paar Meter hinunter („Maria Waldrast“). An der ersten Wegteilung heißt es links der gewalzten Loipe folgen, die fast eben hinüber zur Ochsenhütte im Skigebiet leitet (in dem Bereich an „Ochsenhütte“ orientieren). An der Einkehr unterhalb vorbei, unter dem Schlepplift hindurch und gleichbleibend sowie in der Folge sanft ansteigend auf der gewalzten Trasse dahin.