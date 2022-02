Kleiner Bub (4) durfte nicht in den Kindergarten

Vor verschlossenen Türen stand jüngst eine Familie in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha. Denn als mögliche Kontaktperson wurde einem Vierjährigen der Zutritt zum Kindergarten verwehrt. Trotz vorliegendem Genesungszertifikat und erfolgtem Telefonat mit der Gesundheitsbehörde soll, laut den aufgebrachten Eltern, dem Buben der Kindergartenbesuch verweigert worden sein. „Unser Sohn gilt seit letzter Woche nach einer Coronainfektion als genesen. Wenige Tage später hatte er dann Kontakt zu einem infizierten Kind. Danach wurde der Bub von der Gemeinde irrtümlich als K1 eingestuft“, so der betroffene Vater zur „Krone“.