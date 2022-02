Ein Texaner führt Salzburgs Enten an

Nicht ganz fünf Wochen und die Footballer der Salzburg Ducks starten das Abenteuer Austrian Football League (AFL). Im ersten Erstligaspiel der Vereinsgeschichte treffen die „Enten“ am 27. März auswärts auf die Danube Dragons. Einer steht dabei natürlich im Mittelpunkt: Quarterback Kristopher Denton. Der Texaner geht in sein drittes Jahr in der Mozartstadt. Letzte Saison führte der 29-Jährige die Ducks ohne Niederlage zur Zweitliga-Meisterschaft – die Silver Bowl. Nun geht es wie für seine Mannschaft auch für „Kris“ in die Premierensaison in Liga eins. „Ich bin richtig aufgeregt. Wir sind gerade mitten in der Vorbereitung und bauen etwas auf“, blickt der Ami dem Saisonstart enthusiastisch entgegen. Von 10. bis 13. März geht’s für Denton und Co. noch ins Trainings-Camp nach Kroatien.