Am Schnapstag sagen sehr viele Paare „Ja!“

Schade, dass am Dienstag nicht 22 Hochzeiten im Standesamt von Innsbruck stattfinden. Es sind nur zehn. Das ist das Maximum und durchaus nicht üblich – vor allem an einem Dienstag, wie Markus Tilly, einer der vier Trauungsbeamten in Innsbruck, verrät: „An Schnapstagen, selbst wenn diese auf gewöhnliche Werktage fallen, haben wir erfahrungsgemäß so viel Betrieb wie sonst nur an Samstagen in den Heiratsmonaten Mai, Juni oder September.“