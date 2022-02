Schmutziger Strom aus steirischen Steckdosen

Steiermark produziert selbst zu wenig Strom

„40 bis 50 Prozent des Stroms, den wir beziehen, ist Atom-Strom“, berichtet Herbert Paierl, der Vorsitzende des Verbandes Photovoltaic Austria. Das Hauptproblem: Wir sind auf Energie aus dem Ausland angewiesen. „An einem düsteren Wintertag ohne Sonne und Wind und mit schlechter Wasserführung werden maximal 20 Prozent des täglichen Verbrauchs in der Steiermark produziert“, so der Ex-ÖVP-Landesrat. 80 Prozent des Bedarfs müssen also mit Energie-Importen gedeckt werden. „Auf das Jahr gerechnet produzieren wir nur halb so viel Strom wie wir benötigen.“