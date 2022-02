Experte rät: „Den Urlaub sollte man jetzt buchen“

2021 war bis zum Juni ein „verlorenes Jahr“

Und wie sieht die Bilanz für 2021 aus? „Bis in den Juni hinein war es ein verlorenes Jahr. Danach gab es eine sehr starke, aber kurzfristige Nachfrage von Juli bis November, welche durch den neuerlichen Lockdown ab dem 22. November ganz abrupt endete“, resümiert Kröll. Wenn auch in den beiden vergangenen Sommern Reisen möglich waren, kommt man an die Zahlen von 2019 freilich nicht heran. „Es waren nicht alle Produkte buchbar. Stichwort Fernreisen, Kreuzfahrten etc. Das konnte das Mittelmeer nicht auffangen.“