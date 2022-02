693 Bundesliga-Spiele! Sie richten es für Hartberg

Ausscheidungsspiel in Wien-Favoriten! Im Kampf um die Top-Sechs gibt’s heute bei Austria - Hartberg am „Verteilerkreis“ die Weichenstellung - wer da verliert, steigt in den Fahrstuhl nach unten. Jetzt ist Routine gefragt - daher holt TSV-Coach Kurt Russ mit Sonnleitner, Swete und Tadic seine zuvor erkrankten Super-Oldies zurück - und mit ihnen die Erfahrung von 693 Oberhaus-Spielen.