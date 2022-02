Bundeswerbepreis fest in Salzburger Hand

Nur in drei der insgesamt zwölf Kategorien stand keine Salzburger Agentur auf dem Treppchen. In drei Kategorien schafften es gleich zwei Agenturen aus Salzburg unter die Top 3. Gold für Salzburg holten die Agentur Wuger - Brands in Motion mit einem TV-Spot für Porsche Salzburg (Kategorie „Bewegtbild“), die Agentur Salić mit einem Hörfunkspot für die Firma Abraham (Kategorie „Hörfunk), die Agentur Linie 3 mit der Installation “Bitte teilen!„ für die Kunden Max Luger und Dieter Mann (Kategorie “POS/Messebau„) und die Agentur dunkelblaufastschwarz mit Nachtzoo-Sujets für den Zoo Salzburg (Kategorie “Out of Home„). Top-Platzierungen schafften auch die Agenturen LOOP New Media (Silber - Kategorie “Digital„ und Bronze - Kategorie “Bewegtbild„), Polycular (Silber - Kategorie “Public Relations„), Brilliant Communications Consulting (Bronze - Kategorie “Public Relations„) und Chaka2 (Bronze - Kategorie “Event").