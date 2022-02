Die Salzburger packt jetzt die Reiselust

Seit einigen Wochen ist Gott sei Dank wieder sehr sehr viel los in den Reisebüros“, freut sich Petra Stranger, die einen Reise-Betrieb in St. Johann leitet. Es zieht die Salzburger wieder ordentlich in die Ferne – das bestätigten der „Krone“ die hiesigen Reisebüros. „Die Reiselust ist wieder so richtig da! Sehr viele unserer Kunden planen und buchen dieses Jahr Urlaube, die sie letztes oder vorletztes Jahr verschieben mussten“, sagt Hildegard Ivanic, die das Reisebüro „Weltweitreisen“ in Eugendorf betreibt. Ähnlich sieht das Alfred Rohrmoser, Reiseanbieter in Leogang. „Die Leute waren jetzt zwei Jahre daheim, man merkt sehr stark, dass sie endlich wieder in den Urlaub möchten“, sagt er.